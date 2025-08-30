Побили и облили мочой. Подростки расправились с двумя девочками в Мичуринске

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения двух подростков в Мичуринске

Подростки в Тамбовской области сняли на камеру, как издевались над двумя сверстницами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

«Следственными органами СК России по Тамбовской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил <…> возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — сообщили следственны органы.

Видео с издевательницами над двумя девочками показал Telegram-канал «Тамбов. Происшествия». Одну из них ударили по лицу, другую облили жидкостью из банки — участники нападения заявили, что это моча. Издевательства сопровождались смехом и матом.

Травля в Калмыкии обернулась самоубийством подростка. Местные жители заявили, что его мучители держали в страхе весь поселок.