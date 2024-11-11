Побег экс-министра Бишимбаева из колонии оказался фейком

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев находится в колонии. Пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики опровергла информацию о его побеге. Об этом сообщило КазТАГ .

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — сказал представитель органов внутренних дел.

Правоохранители возбудили уголовное дело и пообещали наказать распространителей фейка. Пресс-служба комитета призвала доверять только официальной информации.

Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. По информации телеканала AIRAN, он должен был отбывать наказание в колонии максимальной безопасности в селе Аршалы. Однако арестант туда не поступил. По версии журналистов, осужденного этапировали в Степногорск, но администрация колонии отказалась отвечать на вопросы.