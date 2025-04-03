Победителя «Танцев со звездами» арестовали по делу о хищении у «Калашникова»

Дзюдоиста-чемпиона, победителя «Танцев со звездами» Алексея Леденова арестовали по делу о закупках бракованных компонентов для «Калашникова» в Китае. С материалами дела ознакомился ТАСС .

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — заявили в постановлении.

Суд запретил ему выходить из дома и разрешил общаться только с родственниками и адвокатом. Также Леденеву нельзя отправлять письма, пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

Ранее в Ивановской области возбудили дело о хищении в особо крупном размере у концерна «Калашников». Осенью прошлого года в СИЗО отправили технического руководителя подрядной организации «Интертехника», гендиректора «Ивановские ковши» Алексея Морохова.

По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024-го Леденев и Морохов покупали в Китае бракованные детали по низкой цене и поставляли их «Калашникову», нарушив как минимум два договора. Сумма ущерба превысила 32 миллиона рублей.

Ранее основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова обвинили в мошенничестве. Последнего арестовали на один месяц и 29 суток.