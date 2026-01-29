Мать троих детей зверски убили в Дагестане: обугленные части тела нашли на окраине села

Молодую женщину зверским образом убили и расчленили в Дагестане. Погибшей Мальвине М. было 36 лет.

Там же напомнили, что Мальвина пропала 23 января. Ее искали все это время. Известно, что погибшая жила в селении Джалган, части ее тела нашли на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

Источник 360.ru рассказал, что у женщины осталось трое детей. Есть младшая сестра — сейчас она находится в шоковом состоянии и боится за психологическое здоровье их матери, когда та узнает о том, что стало с Мальвиной.

«Бывший муж, как узнал об этом, ночью прилетел. У них трое общих детей. Она никогда ранее не выходила из дома, не делала ничего плохого», — добавил собеседник 360.ru.

Дети погибшей сейчас находятся с младшей сестрой. Ей очень тяжело в эти минуты, к тому же она сама ждет ребенка. По словам источника, недавно семья потеряла еще и отца.