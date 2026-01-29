Мать троих детей зверски убили в Дагестане: обугленные части тела нашли на окраине села
Пропавшую в Дагестане женщину убили и расчленили
Молодую женщину зверским образом убили и расчленили в Дагестане. Погибшей Мальвине М. было 36 лет.
Об обнаружении расчлененных и обгоревших останков женщины сообщили сегодня в МВД республики.
Там же напомнили, что Мальвина пропала 23 января. Ее искали все это время. Известно, что погибшая жила в селении Джалган, части ее тела нашли на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.
«В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители», — добавили в ведомстве.
Источник 360.ru рассказал, что у женщины осталось трое детей. Есть младшая сестра — сейчас она находится в шоковом состоянии и боится за психологическое здоровье их матери, когда та узнает о том, что стало с Мальвиной.
«Бывший муж, как узнал об этом, ночью прилетел. У них трое общих детей. Она никогда ранее не выходила из дома, не делала ничего плохого», — добавил собеседник 360.ru.
Дети погибшей сейчас находятся с младшей сестрой. Ей очень тяжело в эти минуты, к тому же она сама ждет ребенка. По словам источника, недавно семья потеряла еще и отца.
В зверском убийстве подозревают 28-летнего знакомого жертвы Ражидина Яралиева, он объявлен в розыск. Местные жители говорят, что он расправился с Мальвиной, потому что она заявила на него в полицию. Причиной для обращения стало то, что мужчина украл машину женщины. Автомобиль ей подарили родители.
В некоторых СМИ уже появилась информация о том, что Ражидина якобы поймали, но в полиции эти данные опровергли.
«Нет! Не задержан. Опубликованная на сторонних ресурсах ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! Подозреваемый все еще разыскивается, принимаются меры к задержанию!» — подчеркнули в МВД.
Также в ведомстве попросили всех, кто может располагать данными о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефонам:
- Дежурная часть МВД по РД: 8(8722) 99-45-00
- УУР МВД по РД: 99-41-39 8-964-050-14-14