По делу Шабутдинова утвердили обвинительное заключение

Правоохранители утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, Шабутдинов сформировал группу соучастников, координировал их действия, размещал в Сети заведомо ложные, неправдивые образовательные программы.

Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и рекламы продавали клиентам курсы, тренинги и вебинары. Покупатели, приобретая эти программы, надеялись на высокий результат в предпринимательской деятельности.

«Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях», — заявили в пресс-службе.

От деятельности блогера и его команды пострадали 113 человек Они заплатили за курсы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.