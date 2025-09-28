По делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти задержали уже 14 человек

Прокуратура Ленобласти: 14 человек задержали по делу о суррогатном алкоголе

По делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области во время обысков задержали 14 подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Сегодня продолжится рассмотрение в судах ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители обнаружили и изъяли более 1300 литров суррогатного алкоголя.

Накануне причастными к продаже паленого алкоголя в Ленобласти признали восемь человек. По официальным данным, общее число жертв массового отравления им за сентябрь составило 19 человек. Telegram-канал Baza сообщил о еще шестерых погибших.