По делу о покушении на убийство мальчика в Красногорске проведут три экспертизы

Специалисты проведут взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы по делу о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 11 ноября ребенок поднял около жилого дома замаскированное под подарочную упаковку взрывное устройство, которое сдетонировало у него в руках. Сейчас он находится в больнице, СК возбудил уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство.

По данным ведомства, следователи и криминалисты уже осмотрели место ЧП. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.

По неофициальным данным, из-за взрыва мальчику оторвало несколько пальцев. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму. По информации Shot, взрывное устройство начинили гвоздями и завернули в 10-рублевую купюру.