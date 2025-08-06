По делу экс-госсекретаря Дагестана арестовали имущество на три миллиарда

Имущество стоимостью более трех миллиардов рублей арестовали у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других людей, проходящих по делу о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс „Дагнефтепродукт“ и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО „Дагнотех“», — заявили в ведомстве.

Общая стоимость этих объектов превышает 100 миллиардов рублей. В рамках уголовного дела провели 70 обысков, изъяли деньги и ценности и арестовали имущество на три миллиарда рублей.

По данным ФСБ, Магомедов злоупотребил служебным положением для перевода федерального имущества в собственность республики с последующей его продажей по заниженной стоимости подконтрольным лицам. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, суд удовлетворил его.

Самого Магомедова уволили с государственной должности за утрату доверия. Расследование продолжается.