Планировавший устроить взрыв в Шереметьево мужчина хотел стать разведчиком

Один из обвиняемых по делу о подготовке теракта в аэропорту Шереметьево в 2022 году планировал поступить в академию разведки Украины. Об этом стало известно на заседании Второго западного окружного военного суда, сообщило РИА «Новости» .

Следователи выяснили, что еще в ноябре 2022 года Михаил Дарий высказывал желание обучаться в академии разведки Украины. Этот факт включили в материалы дела, которые гособвинитель представил в суде.

Дарий и Илья Ковылков вели Telegram-канал с пропагандой терроризма и, по версии следствия, планировали взорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции воздушной гавани. За это украинские спецслужбы обещали заплатить три тысячи долларов. Злоумышленников задержали. Прокурор запросил 28 лет колонии для первого и 21 год второго обвиняемого.