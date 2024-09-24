Планировавшего поджог пункта отбора контрактников задержали в Биробиджане

Оперативники ФСБ задержали жителя Биробиджана, который планировал совершить диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики также выявили планы мужчины совершить теракт на железнодорожных путях.

«ФСБ задержала жителя Биробиджана 2001 года рождения, которого спецслужбы Украины завербовали через сеть Интернет. Действуя по указанию кураторов, злоумышленник приготовил контейнеры с зажигательной смесью для совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения и для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане», — заявили в пресс-службе.

В месте проживании фигуранта оперативники нашли средства связи для контактов с кураторами, а также приготовленные им средства террора.

Следователи завели дела по статьям о диверсии, теракте и государственной измене. За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, он уже признал вину.

Ранее полиция в Петербурге задержала 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении поездов.