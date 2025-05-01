«Планировал убить всю семью». Террорист из «Крокуса» специально сбил мальчика на переходе

Один из террористов, устроивших бойню в КЗ «Крокус Сити Холл», рассказал на допросе, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после теракта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

После теракта злоумышленники пытались скрыться на автомобиле и на одном из пешеходных переходов под колеса их машины попал восьмилетний мальчик, который переходил дорогу по зебре на зеленый со своей семьей.

От удара он получил черепно-мозговую травму, закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга и ушиб легких.

За рулем машины террористов находился один из них — Далерджон Мирзоев*, который признался, что специально сбил ребенка.

«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — рассказал он на одном из допросов.

Ранее стало известно, что дело четверых обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске передадут в суд в середине июня. По данным следователей, за терактом стоят спецслужбы недружественного государства.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.