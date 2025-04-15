Пятерых жителей Калининградской области заподозрили в организации нелегальной миграции

Полицейские пресекли деятельность межрегионального канала незаконной миграции в Калининградской области и Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, трое граждан одной стран Центральной Азии за денежное вознаграждение помогали своим соотечественникам, имеющим трудности при получения необходимых документов для въезда в Россию. Мужчины наняли пять жителей Калининграда, оформлявших на имя иностранцев фиктивные приглашения, благодаря котором мигранты незаконно получили визы для посещения России.

До якобы приглашающей их стороны жители стран Центральной Азии не добирались, а сразу отправлялись в другие регионы России. Таким способом государственную границу пересекли около 40 мигрантов. За услуги они заплатили от двух до 15 тысяч рублей.

«Несмотря на соблюдение участниками группы мер конспирации их преступная деятельность была выявлена и пресечена. Фигуранты задержаны. У них изъята документация, имеющая доказательственное значение», — добавила Волк.

В отношении задержанных участников преступной схемы возбудили уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

Ранее за организацию незаконной миграции задержали двух жительниц Иркутска. Женщины заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры и передавали информацию в органы по вопросам миграции.