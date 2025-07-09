Пятеро россиян предстанут перед судом за нелегальную свалку в Жуковском

Суд рассмотрит дело о нелегальной свалке рядом с подмосковным СНТ «Глушица». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, пятеро сообщников разместили на нелегальной свалке бытовые отходы. Их обвиняют в том, что с марта 2024 по февраль 2025 года они без лицензий и разрешений транспортировали, размещали и утилизировали на полигоне 315 тонн мусора.

Из-за несанкционированной свалки ущерб окружающей среде превысил 10 миллионов рублей.

«Злоумышленники были задержаны в феврале текущего года сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии», — отметили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители нашли печати организации, документацию, банковские карты, сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, USB-накопители, имеющие доказательственное значение для следствия.

У подозреваемых изъяли изъяты восемь самосвалов, четыре экскаватора, три бульдозера и один легковой автомобиль. Фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

Ранее СК начал проводить проверку из-за разлива нефтепродуктов в Якутии. Правоохранители начали скать баржу, которая сбросила опасные вещества в реку Вилюй.