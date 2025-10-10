Пять человек обвинили в хищении денег у телерадиоагентства Санкт-Петербурга

Следственный комитет предъявил обвинения пятерым участникам организованной группы за хищение у Агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга более 37 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

По ее словам, обвиняемые под видом частного фонда обязались информационно сопровождать агентство, но не сделали этого, а предоставили для оплаты поддельные документы. Тем не менее руководители агентства все подписали и перечислили деньги.

Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину, ее мужа Сергея Кожокара, блогера Николая Каменева и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова. Их обвинили в растрате.

По данным «Фонтанки», пятым фигурантом дела мог стать муниципальный депутат и медиаменеджер Александр Малькевич. Сам он, однако, заявил, что проходит как свидетель и не может ничего конкретизировать из-за подписки о неразглашении.