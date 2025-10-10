Главу ЦУР Никитину задержали в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали главу центра управления регионом Елену Никитину
Правоохранительные органы задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника, Никитину этапировали в Москву, где с ней продолжат следственные действия, а суд изберет меру пресечения.
ЦУР создали в 2020 году, Никитина заняла пост руководителя. Организация отслеживала реакции органов власти на поступающие запросы и мониторила обращения граждан.
«Коммерсант» добавил, что вместе с Никитиной задержали сотрудничавшего с ЦУР блогера Николая Каменева, генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и мужа Никитиной Сергея Кожокара. По информации издания MR7, все задержанные стали фигурантами уголовного дела о растрате.
Ранее депутата Законодательного собрания Петербурга задержали по делу о взятках на 14,7 миллиона рублей.