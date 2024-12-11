Жительница ХМАО под воздействием алкоголя до смерти избила 11-месячного сына

Пьяная мать жестоко избила 11-месячного ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе. От тяжелых повреждений малыш скончался. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По версии следствия, 40-летняя женщина, находясь под воздействием алкогольных напитков, до смерти избила малолетнего сына. Против задержанной возбудили уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сейчас материалы расследования вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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