Пьяный житель Новосибирска расстрелял проезжающую машину

Пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжающей мимо машине в Новосибирске. Видеозапись с места появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что горожанин сидел на лавочке в компании двух девушек возле подъезда многоквартирного дома. Когда мимо проехал автомобиль, мужчина начал стрелять по нему из пистолета, а потом побежал за авто.

На место приехали сотрудники полиции, проводится проверка. Региональные главки МВД и Следственного комитета пока не комментировали ситуацию.

Ранее стрельба произошла в Красноярске. Местный житель открыл огонь из охотничьего ружья в компанию, которая громко слушала музыку. Группа попыталась сбежать от него на машине, но нападавший продолжил стрелять в их сторону.

В результате один мужчина получил ранение в грудную клетку и скончался, еще три человека пострадали. Против стрелка возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.