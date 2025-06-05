Пьяный житель Кубани забил мать до смерти

Жителя Новопокровского района подозревают в смертельном избиении матери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Против 38-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины.

Происшествие случилось ночью 3 июня. Выпивший алкоголь мужчина находился дома в станице Ильинской вместе с родительницей. Между ними начался конфликт — мать высказала претензии сыну из-за аморального образа жизни.

«В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары кулаками, а также металлическим прутом в область головы матери, которые оказались смертельными», — заявили в ведомстве.

После ЧП мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся. В итоге его задержали, во время допроса подозреваемый признал вину.

Ранее жителя Мытищ приговорили к девяти годам колонии за смертельное избиение матери. Он забил родительницу кулаками на кухне.