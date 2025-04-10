Пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Тюменской области

Пьяного автомобилиста, спровоцировавшего смертельное ДТП в Увате (Тюменская область), удалось задержать в день аварии. Об этом рассказал сайт nashgorod.ru .

Осенью 2024 года 59-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Mercedes в нетрезвом виде, сбил первоклассницу, шедшую по обочине дороги. Потеряв управление, он врезался в ребенка и покинул место аварии, не оказав помощи.

Родители девочки надеялись на чудо, пока она находилась в коме с тяжелыми травмами. Усилия врачей не помогли, пострадавшая скончалась спустя четыре месяца.

Водителя задержали в тот же день, он признал свою вину. Прокуратура требует назначить мужчине наказание в виде 12 лет тюремного заключения и пожизненного лишения права управления транспортными средствами. Семье погибшей девочки предлагается компенсация в размере двух миллионов рублей.