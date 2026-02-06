Пьяный сын забил ножом тяжелобольного отца, чтобы не ухаживать за ним

В Новокузнецке Кемеровской области 36-летний местный житель зарезал своего тяжелобольного отца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство».

По данным следствия, 3 февраля 2026 года в Новокузнецке мужчина в своем доме на Суданской улице нанес отцу не менее десяти ножевых ударов в грудь и шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Предположительно, сын зарезал родителя из-за нежелания ухаживать за ним. Мужчина тяжело болел и был неспособен самостоятельно себя обслуживать. Подозреваемого задержали.

«По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Медицинское освидетельствование показало, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли предполагаемое орудие убийства — нож. Также допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую.

Ранее в Ельце пьяная 17-летняя девушка зарезала собственную бабушку во время бытовой ссоры. Она нанесла пенсионерке множество ударов ножом в грудь и живот. От полученных травм женщина скончалась на месте. После убийства девушка рассказала о случившемся отцу, тот вызвал полицию.