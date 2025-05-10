Пьяный сахалинец устроил поножовщину и смертельное ДТП в День Победы

Ссорой с поножовщиной и убийством закончился поход компании в сахалинском городе Корсакове в магазин «Пивной рай». Один из участников группы поссорился с приятелями, схватился за нож и ранил пятерых человек, а еще одного оппонента переехал на машине. Об этом сообщило издание Sakh.online .

По данным журналистов, конфликт произошел утром в пятницу, 9 мая.

Редакция опубликовала снятое очевидцами видео с места преступления, на которых водитель не обращал внимания на крики оказавшегося под колесами машины пострадавшего и пытался посадить пойманную им девушку в салон.

После серии угроз в адрес снимавших его местных жителей молодой человек сел в машину и скрылся с места преступления, бросив раненых приятелей. Пострадавший в результате наезда скончался от полученных травм.

В пресс-службе областного управления СК сообщили, что завели уголовное дело об убийстве, задержали 23-летнего жителя Корсакова и предъявили ему обвинение.

По версии ведомства, молодой человек в пьяном виде в ходе конфликта умышленно совершил наезд на машине на своего оппонента.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил руководителю сахалинского управления Бэликто Базарову доложить о ходе расследования и поставил работу по этому делу на контроль в центральном аппарате.

В минувшую среду, 7 мая, саратовская прокуратура передала в суд материалы уголовного дела об убийстве, по которому проходит 23-летний горожанин. По версии следствия, молодой человек зарезал соседа за замечание о ночном шуме.