Пьяный рецидивист обстрелял припаркованные машины в Подольске

В Подольске мужчина обстрелял припаркованные во дворе машины из пневматического пистолета. Полиция задержала хулигана, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Владельцы трех авто, стоявших около дома на Красногвардейском бульваре, обратились в дежурную часть третьего отдела подольской полиции. Во время обстрела машин пьяным незнакомцем люди не пострадали.

Правоохранители разыскали и доставили в территориальный отдел неоднократно судимого местного жителя 2003 года рождения. При задержании у него изъяли пневматический пистолет.

В Москве в начале апреля мужчина открыл огонь по полицейским, которые приехали на задержание. В службу-112 позвонил друг человека, которому он угрожал оружием на Ореховом бульваре. Правоохранителям пришлось применить оружие.