«Может, кони вообще двину». Актера из «Беспринципных» избили в Москве

Актера из «Беспринципных» Алдонина избили на Цветном бульваре в Москве

Актера Руслана Алдонина избили в Москве в ночь на 9 мая. О своем самочувствии артист рассказал 360.ru.

Нападение произошло на Цветном бульваре. В соцсети «ВКонтакте» Алдонин признался, что был пьян и помнит только, как убегал от троих людей. Он извинился перед обидчиками за возможные грубые слова.

«Но за это топтать толпой пьяного, не очень громоздкого мужчину?» — задался вопросом актер.

Кроме того, артист заявил, что потерял паспорт. Он предположил, что документ забрал кто-то из собеседников.

«Я прошу, верните паспорт! Зачем он вам?» — призвал он.

В разговоре с 360.ru Алдонин рассказал, что ему становится хуже и что он планирует вызвать скорую помощь.

«Попрошу, чтобы мне сделали обследование. <…> Я не знаю, может, кони вообще двину. У меня и нога немеет левая, и все. То есть отбили нормально», — заявил он.

При этом артист сообщил, что информация о происшествии и видео с места уже есть в ОВД Тверского района столицы.

Алдонину 40 лет, он снимался в эпизодах различных сериалов — например, в третьей части «Беспринципных» сыграл флориста.

В феврале в реанимацию попал спортивный комментатор Роман Скворцов, которого избили в новосибирском баре.