Жителя Сочи заподозрили в зверском убийстве приятеля и избиении его жены

Жителя Сочи заподозрили в том, что он зарезал своего знакомого и избил его жену. Об этом сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 38-летний местный житель встретился в квартире с приятелем и поссорился с ним. Во время конфликта мужчина не менее 10 раз ударил знакомого ножом, а затем набросился на супругу пострадавшего.

«В ходе общения между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту не менее 10 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки», — отметили в пресс-службе.

Очевидцы скрутили нападавшего, на место прибыли полиция и медики. Спасти пострадавшего мужчину не удалось — он скончался в машине скорой. Жизнь его супруги находится вне опасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее житель Ленинградской области во время ссоры после распития алкоголя ударил свою жену ножом в спину. От ранений женщина скончалась.