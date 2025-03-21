Пьяный москвич спрятался в машине от полицейских, а затем напал на них

Житель Москвы попал под уголовное дело после пьяного дебоша и нападения на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Происшествие случилось 16 марта. Полицейские заметили пьяного мужчину в общественном месте. Он попытался скрыться от стражей порядка и сел в машину.

«Однако сотрудник полиции перегородил ему дорогу. В ходе задержания фигурант применил насилие в отношении представителя власти», — заявили в СК.

В итоге мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Скоро москвичу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Подмосковье молодой мигрант оскорбил и применил насилие к сотруднику ДПС. Правоохранители встретили юношу около дома в Подольске и начали просить его прекратить противоправные действия. Сначала он игнорировал полицейских, а потом стал агрессивно себя вести.