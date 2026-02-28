Пьяный калининградец под камерами грел ноги и пытался прикурить от Вечного огня

Мужчину, осквернившего мемориальный комплекс 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, задержали. Он прикурил сигарету и обогрел ноги у «Вечного огня», сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В полицию обратились сотрудники, работающие с системой «Безопасный город». Камеры зафиксировали случай вандализма у «Вечного огня». Пьяный мужчина пытался прикурить сигарету в чаше и грел ноги у пламени.

По горячим следам хулигана вычислили, им оказался 48-летний калининградец. Росгвардейцы задержали его и доставили в отдел полиции. Следком возбудил уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения и показал кадры допроса.

«Вину признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь, желаю давать показания», — сказал подозреваемый.

Ранее в Санкт-Петербурге 50-летний мужчина затушил Вечный огонь на Марсовом поле. На допросе он не смог объяснить мотив своего поступка.