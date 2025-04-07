Пьяный иностранец изнасиловал знакомую в Москве

В Москве задержали иностранца, который изнасиловал знакомую. Это произошло в квартире пострадавшей, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
По версии следствия, пьяный иностранец напал на знакомую в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов. Мужчина изнасиловал женщину, угрожая расправой. Помимо этого, он совершил другие насильственные действия сексуального характера.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Следователи завели уголовное дело, мужчине предъявили обвинения. В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее в Подмосковье пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет изнасиловали девушку в туалете ночной электрички. Они сняли все на камеру. После издевательств пострадавшая смогла сбежать от насильников.
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