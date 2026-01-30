Пьяный фанат устроил массовую драку на хоккейном матче в Новосибирске

Фанат хоккея пнул полицейского в лицо после задержания за драку в Новосибирске

Устроивший драку на ледовой арене Новосибирска во время хоккейного матча фанат предстал перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В обвинительном заключении говорится, что в конце декабря пьяный подсудимый нарушил правила поведения зрителей на хоккейном матче. В ответ на замечание сотрудника службы безопасности команды «Сибири» он полез в драку.

Мутузящих друг друга мужчин начали разнимать сотрудники полиции. Фанат нанес им не менее трех ударов ногой. Когда наконец дебошира скрутили и посадили в отсек полицейского автомобиля, он пнул в лицо еще одного сотрудника полиции через открытую дверь.

После ознакомления с материалами уголовного дела дебошир подал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

