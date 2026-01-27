В Москве пьяный сосед избил пенсионерку обувной ложкой за частые доставки

Драка произошла в одной из квартир жилого дома на улице Медынской. К правоохранителям обратилась пенсионерка, обвинив пьяного соседа в нападении. По ее словам, 53-летний мужчина бросился на нее и стал бить первым предметом, который попался под руку, — обувной ложкой.

Причиной такого поведения стали частые заказы пенсионерки на дом. Это мешало соседу, поэтому он решил выпустить пар. В итоге дебошира задержали и отвезли в полицейский отдел для разбирательства.

Ранее в Балашихе сосед ворвался в чужую квартиру и распылил химикаты. Внутри находилась семья с маленьким ребенком. Так мужчина решил отомстить им за вызов полиции — семья пожаловалась правоохранителям на ночной шум.