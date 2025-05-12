Пенсионер из Удмуртии зарезал сожительницу за отказ просить алкоголь у соседей

Правоохранители заключили под стражу 72-летнего жителя Ярского района Удмуртии, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.
По данным следствия, в ночь на 8 мая между парой произошел конфликт. Мужчина попросил женщину взять у соседей алкоголь, а когда она отказалась — напал на нее с ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.
Обвиняемый признал вину частично. Он подтвердил, что нанес своей жертве колото-резаные раны, но заявил, что не намеревался ее убивать. Пенсионера отправили в следственный изолятор до 7 июля.
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