Пенсионер из Удмуртии зарезал сожительницу за отказ просить алкоголь у соседей

Правоохранители заключили под стражу 72-летнего жителя Ярского района Удмуртии, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

По данным следствия, в ночь на 8 мая между парой произошел конфликт. Мужчина попросил женщину взять у соседей алкоголь, а когда она отказалась — напал на нее с ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

Обвиняемый признал вину частично. Он подтвердил, что нанес своей жертве колото-резаные раны, но заявил, что не намеревался ее убивать. Пенсионера отправили в следственный изолятор до 7 июля.