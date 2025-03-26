Пьяные депутаты избили россиянку на улице из-за кадки с деревом

СК: трех депутатов Янтарного объявили в розыск за пьяное избиение женщины

В Калининградской области три пьяных депутата из города Янтарного избили женщину, случайно опрокинувшую кадку с деревом у ресторана. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.

В отношении депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ» Василия Рогатко, Павла Малыхина и его супруги завели дело по статье «Хулиганство».

По версии следствия, ночью 23 марта подозреваемые избили 37-летнюю местную жительницу на улице Советской в Янтарном. Потерпевшая случайно опрокинула стоявшую у входа в принадлежащий Малыхину ресторан кадку с деревом, что стало причиной конфликта. В настоящее время всех троих объявили федеральный розыск.

Ранее депутат Даниил Черток из муниципального совета Лиговка-Ямская шокировал россиян своими танцами в женском бюстгальтере на мероприятии «Вахта памяти».