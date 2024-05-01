Пьяная жительница Ногинска ударила мужа ножом | 360°

Криминал 01 мая 2024, 11:19 Пьяная жительница Ногинска ударила мужа ножом МВД Подмосковья: жительницу Ногинска заподозрили в нападении на мужа с ножом РИА «Новости»

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Жительницу Ногинска задержали по подозрению в нападении на мужа с ножом. По предварительным данным, супруги выпивали вместе и поругались, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По версии правоохранителей, 60-летний мужчина и его 56-летняя жена находились в квартире на улице Климова. Между ними возник конфликт, и женщина ударила мужа ножом. Его госпитализировали.

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Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Подозреваемую задержали.

Накануне, 30 апреля, СМИ писали, что в Московской области человек получил ножевые ранения в драке, случившейся из-за шаурмы. Мужчина приобрел блюдо и шел по улице, когда на него напал голодный незнакомец и попытался отобрать еду. Во время завязавшейся потасовки покупатель получил удары ножом в спину и грудь и попросил прохожих вызвать скорую помощь. Раненого увезли в больницу. Зачинщика драки объявили в розыск.