Пьяная москвичка украла косметику на 20 тысяч рублей и забыла об этом

Молодая женщина в алкогольном опьянении вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пришедшие на работу сотрудники салона обнаружили, что кто-то проник в помещение и присвоил косметику.

«После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что ночью в помещение незаконно, разбив дверь, проникла неизвестная, которая похитила товары, находящиеся в продаже», — сообщили в прокуратуре.

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина заявила, что не помнит о краже, так как была сильно пьяна. Против москвички возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением.

Перед Новым годом в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который украл в супермаркете алкоголь и пытался совершить еще одну кражу. Задержанный оказался местным жителем.