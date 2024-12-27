Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Егорьевске

Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в ранее совершенной краже из супермаркета. Им оказался 36-летний местный житель.
Стражи порядка прибыли в магазин по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин. На месте администратор объяснил, что в зале находится мужчина, который недавно украл бутылку алкоголя и, по всей видимости, собирается совершить еще одно преступление.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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