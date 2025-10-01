Писателя-иноагента Быкова заочно приговорили к семи годам лишения свободы

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам лишения свободы за фейки об армии и уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Кроме того, ему запретили на четыре года администрировать страницы в соцсетях.

Согласно материалам суда, в октябре 2023 года писатель опубликовал видеоролик, где лгал о действиях российских военных в зоне СВО. Кроме того, в феврале этого года он разместил два материала без обязательной маркировки.

В сентябре Росфинмониторинг внес Быкова* в перечень террористов и экстремистов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.