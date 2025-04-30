Писателя-иноагента Быкова могут посадить на 10 лет

Против писателя Быкова возбудили дело по статьям о фейках и иноагентах

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении писателя и публициста Дмитрия Быкова*. Его подозревают в распространении недостоверной информации об армии и нарушении требований к иностранным агентам, отметила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, Дмитрий Быков* опубликовал в открытом доступе видеоролик, содержащий, как указано в материалах дела, заведомо ложные сведения о действиях российских военных в зоне конфликта на Украине.

Ему инкриминируются сразу два состава преступления: распространение фейков о Вооруженных силах России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных законом о контроле за деятельностью иностранных агентов (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Следователи утверждают, что Быков*, обладая статусом иностранного агента, не передал в уполномоченные органы необходимые сведения, как того требует федеральное законодательство.

Противоправная активность писателя, по данным ведомства, была установлена в результате совместной работы сотрудников Следственного комитета и оперативных служб. В настоящий момент рассматривается вопрос о его объявлении в розыск.

Дмитрий Быков* уехал из России еще осенью 2021 года. Он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года российский Минюст включил писателя в реестр иностранных агентов, его дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки.

Еще один штраф Быкову* назначили за участие в деятельности нежелательной организации. Российские публицисты называли писателя предателем.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента