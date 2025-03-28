Певцу Кадырову и его соучастникам избрали меру пресечения за мошенничество

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения певцу Эмилю Кадырову и двум его соучастникам по делу о хищении денег по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Кадырова задержали 26 марта. По данным следствия, участник шоу «Голос» вместе со знакомой организовывал фиктивные концерты в киноклубе «Эльдар», билеты на которые продавали через «Пушкинские карты». Ущерб по такой схеме превысил миллион рублей. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В прошлом году другой житель Москвы похитил с подельниками через такие карты больше 100 миллионов рублей. Действовали они по похожей схеме: организовывали фиктивные мероприятия, затем через интернет находили тех, кто платил за билеты, но на сами мероприятия не ходил. Организатору махинации грозит до 10 лет лишения свободы.
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