Москвич организовал многомиллионную аферу с «Пушкинскими картами»

В Москве задержали мужчину, похитившего более 100 миллионов рублей с «Пушкинских карт». Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник с подельниками организовывал культурные мероприятия, посещение которых можно было оплачивать по таким картам. Аферисты находили тех, кто оплачивал билеты, но на сами мероприятия не ходили. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В феврале в суд передали дело против троих жителей Москвы, похожим образом похитившим с «Пушкинских карт» более 200 миллионов рублей. Они тоже организовывали мероприятия и искали людей, которые на них не пойдут, при этом продавали гораздо больше билетов, чем вмещали арендованные ими залы.