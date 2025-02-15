Певицу Немеляйнен убили в Севастополе

Певицу Наталью Немеляйнен, вокалистку проекта NEMA, убили в бытовой ссоре в Севастополе. Об этом РИА «Новости» рассказал ее бывший муж Александр.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и заключили под стражу, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. Им оказался 49-летний житель Гагаринского района.

В ночь на 12 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с семейной парой, которая жила по соседству с ним в СНТ «Муссон». Он ударил кирпичом по голове 45-летнюю женщину и ее 36-летнего сожителя.

От полученных травм пострадавшая, которой и была Немеляйнен, скончалась. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за убийство. У погибшей осталась 14-летняя дочь, которую после случившегося передали отцу.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых. Мужчина убил своего соседа по комнате во время конфликта.