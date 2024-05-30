Арестованному певцу Шарлоту стало плохо на заседании суда в Самаре

Самарский суд постановил продлить арест певца Эдуарда Шарлота еще на месяц. Об этом РЕН ТВ заявил адвокат артиста Алексей Лапузин.

По его словам, арест продлили до 24 июля. Прямо во время заседания суда музыканту стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Несмотря на то, что медработники согласились его госпитализировать, суд оставил певца под стражей.

По данным Telegram-канала Shot, артист почувствовал недомогание после решения о продлении его ареста. Шарлот является фигурантом уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В январе музыкант сообщил, что раскаивается, и извинился за свое поведение. Он также попросил прощения у президента Владимира Путина и россиян.

Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что муж блогерши Елены Блиновской Алексей находится в зоне СВО, но отказывается выполнять свои обязанности. По информации издания, мужчина укрывается в подразделении и не появляется по месту службы.