Петербуржцы похитили школьника и требовали выкуп у его опекуна

Трое жителей Петербурга похитили 17-летнего юношу, а затем потребовали у его опекуна выкуп. Об этом сообщили в региональном главке МВД .

«Ночью 23 декабря в полицию обратилась школьница и сообщила, что возле дома 9/1 по улице Шелгунова неизвестные силой затолкали в автомобиль ее приятеля и увезли в неизвестном направлении», — уточнили в ведомстве.

Через полтора часа машину, о которой шла речь, остановили полицейские около дома 52 на улице Бабушкина. В ней находились трое молодых людей, которые похитили подростка и позвонили его опекуну с требованием передать им 45 000 рублей за его освобождение.

По факту случившегося возбудили уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.

Ранее во дворе жилого дома в Челябинске мужчины похитили девушку на машине с армянскими номерами.