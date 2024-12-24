Петербуржцы похитили школьника и требовали выкуп у его опекуна
Полиция задержала трех петербуржцев по подозрению в похищении подростка
Трое жителей Петербурга похитили 17-летнего юношу, а затем потребовали у его опекуна выкуп. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
«Ночью 23 декабря в полицию обратилась школьница и сообщила, что возле дома 9/1 по улице Шелгунова неизвестные силой затолкали в автомобиль ее приятеля и увезли в неизвестном направлении», — уточнили в ведомстве.
Через полтора часа машину, о которой шла речь, остановили полицейские около дома 52 на улице Бабушкина. В ней находились трое молодых людей, которые похитили подростка и позвонили его опекуну с требованием передать им 45 000 рублей за его освобождение.
По факту случившегося возбудили уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.
Ранее во дворе жилого дома в Челябинске мужчины похитили девушку на машине с армянскими номерами.