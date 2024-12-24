Парни на иномарке с армянскими номерами похитили девушку в Челябинске

По данным журналистов, ЧП произошло в 22:20 во дворе дома в микрорайоне Чурилово. По предварительной информации, перед нападением неизвестный заклеил камеру на домофоне. Однако скрыть похищение это не помогло — камера на крыше тоже записала происходящее.

На кадрах видно, как девушка вышла из синей иномарки и направилась к подъезду. Там ее встретил мужчина и между ними начался диалог. В этот момент к паре подъехала белая Kia. Через минуту открылась дверь машины, парень рядом с челябинкой схватил ее и силой запихнул в автомобиль. Потом машина уехала в неизвестном направлении.

Жители дома гадают, что это могло быть. Некоторые предположили, что соседку похитили из-за бизнеса, кто-то назвал произошедшее свадебным похищением в «по армянским традициям», ведь у автомобиля были номера из Армении.

Новости о случившемся уже дошли до полицейских. Правоохранители выяснили, что участники события знакомы между собой. Девушку уже вернули домой.

Ранее четверо подростков из Челябинской области похитили мигранта для издевательств. Суд приговорил их к реальным срокам от шести до девяти лет лишения свободы.