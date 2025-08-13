Петербуржца задержали за отправку школьнице интимных фотографий и видео

Фривольная переписка пятилетней давности с несовершеннолетней школьницей обернулась внезапным задержанием для жителя Санкт-Петербурга. Как сообщила «Фонтанка» , против любителя делиться откровенными видео и фотографиями с детьми завели уголовное дело о развратных действиях.

По данным редакции, в конце 2019 — начале 2020 года задержанный под фейковым аккаунтом общался во «ВКонтакте» с 12-летней школьницей, которой прислал фотографию своего члена и ролик с самоудовлетворением.

Журналисты уточнили, что задержанный работает фельдшером-лаборантом в одной из больниц Ленинградской области. За свою работу он даже получил благодарственное письмо от депутата регионального парламента.

В социальных сетях медик представляется фотографом-любителем. Свои откровенные работы в открытый доступ он не выкладывал, предпочитая посылать их личными сообщениями.

В пресс-службе МВД задержание подозреваемого подтвердили и уточнили, что в ближайшие двое суток домой он не вернется.

В конце прошлой недели суд Сицилии отправил под домашний арест местную жительницу, обвиняемую в половой неприкосновенности несовершеннолетних

Жертвой она сделала собственного сына, которого на протяжении двух лет заставляла присылать интимные фотографии и видео. По решению суда мальчика отселили от склонной к инцесту матери.