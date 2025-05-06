Сообщавших о ложном минировании объектов подростков задержали в Истре

По предварительной информации, подозреваемые оставляли анонимные сообщения о закладке бомб в учебных заведениях округа. Такие заявления стали поступать с февраля этого года.

За это время злоумышленники сообщали о минировании «Лицея города Истра», средней школы № 2 в микрорайоне Восточный, Глебовской, Лермонтовской, Курсаковской, Первомайской, Покровской, Павловской и Чеховской школ, филиала Истринского колледжа. Информация о бомбах поступала в колледж чаще, чем в другие места, из-за чего студентов перевели на дистанционное обучение. Эти проблемы коснулись и Истринской центральной больницы. Из-за проверок помещений сотрудники спецслужб выводили из палат пациентов.

Все угрозы оказались ложными, но на каждое из них реагировали как на реальную угрозу.

Сотрудники ФСБ и полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние. В настоящее время выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.