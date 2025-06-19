Петербуржца наказали за обращение к Бастрыкину с просьбой о машине времени

Петербуржца оштрафовали за обращение к Бастрыкину с просьбой о машине времени

Петербуржец обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой «одолжить машину времени» и поплатился. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Россиянин 17 июня разместил плакат с обращением к Бастрыкину на «Газели» и провел одиночный пикет на Пулковском шоссе. В итоге его оштрафовали: мужчина устроил акцию, заранее не сообщив о ней властям.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что россиян стали штрафовать за публикацию прилетов беспилотников. Штрафы уже получили жители Калужской и Тульской областей. Также к ответственности за это могут привлечь в Санкт-Петербурге, Калмыкии, Адыгее, Тверской, Курской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской и Ивановской областях.