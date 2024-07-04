Бывшего вице-мэра Челябинска задержали за миллионные взятки

Занимавшего пост заместителя мэра Челябинска — председателя комитета градостроительства и архитектуры задержали по уголовному делу о коррупции. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, бывший чиновник получил взятки от предпринимателя за согласование документов по планировке Советского района города.

По данным ведомства, с 2017 по 2019 годы, заместитель мэра Челябинска получил не менее 10 миллионов рублей. Деньги чиновнику передали через посредника. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Издание 74.ru уточнило, что силовики задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. По данным журналистов, посредником по передаче взяток выступал депутат от Советского района Виталий Паутов.

В материале напомнили, что чиновник работал при бывшем мэре города Евгении Тефтелеве, осужденном на три года колонии за взятку в особо крупном размере. Небольшой срок градоначальник получил после заключения досудебного соглашения.

В минувшую среду, 3 июля, Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по делу о получении взятки. По версии следствия, чиновник пообещал представителям компании покровительство в обмен на дизайнерские услуги в своем доме.