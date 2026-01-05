Петербуржец зарезал бывшую жену

Следственный комитет по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга завел уголовное дело после убийства женщины. Об этом сообщила пресс-служба городского управления ведомства.

Правоохранители задержали подозреваемого местного жителя. По версии следствия, в ночь на 4 января мужчина в квартире на улице Будапештской нанес множественные удары ножом в область грудной клетки и спины бывшей жене в ходе конфликта.

От полученных ранений женщина умерла на месте происшествия. Злоумышленнику предъявили официальное обвинение, СК решает вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз.

Ранее в Иркутске задержали местную жительницу по подозрению в убийстве двух детей. В ходе допроса женщина полностью признала вину, что подтолкнуло ее на преступление — пока неизвестно.