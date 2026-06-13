Петербуржец спрятал кокаин в замороженном тунце в Большом порту

Житель Санкт-Петербурга спрятал кокаин в 500 брикетах среди замороженного тунца в Большом порту, однако оперативники обнаружили груз и задержали его. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в канале в мессенджере «Макс» .

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого. По версии следствия, он не позднее 9 июня 2026 года по сговору с другими лицами приобрел особо крупную партию смеси с кокаином, после чего спрятал ее в замороженный тунец в Большом порту.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Гриднев признал вину и попросил суд не заключать его под стражу, однако суд отклонил его прошение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали с крупной партией наркотиков двоих жителей Златоуста Челябинской области. Их взяли с поличным в момент извлечения из тайника.