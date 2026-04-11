Петербуржец порезал секатором женщину, кормящую голубей

Суд в Петербурге арестовал мужчину за нападение с секатором на прохожую

В Санкт-Петербурге мужчина ударил женщину садовым секатором за то, что она увлеклась кормлением голубей. Он заявил в зале суда, что беспокоился о здоровье птиц. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Конфликт произошел днем 9 апреля у автобусной остановки рядом со станцией метро «Ладожская». Женщина подкармливала голубей.

Подозреваемому это не понравилось, он сделал замечание, которое она проигнорировала. Обиженный мужчина ударил женщину секатором.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Красногвардейский районный суд заключил подозреваемого под стражу до 8 июня.

Мужчина не признал вину и заявил, что напал на женщину из лучших побуждений. Он якобы боялся, что она перекормит голубей.

Ранее силовики пришли к жителю Ленобласти, который администрировал антироссийский телеграм-канал. Его обвинили в оправдании терроризма.