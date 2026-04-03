Мужчину в Ленобласти задержали по подозрению в оправдании терроризма

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали россиянина по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подозреваемый, являясь администратором антироссийского сообщества в мессенджере Telegram, распространил сообщения, доступные неограниченному кругу лиц, оправдывающие терроризм, а также призывающие к террористической деятельности», — заявили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сейчас продолжают расследование.

Ранее жителя Краснознаменска осудили на четыре года за призывы к терроризму. Он будучи сторонником радикальных идей, опубликовал в Сети посты, призывающие к вступлению в признанное в России террористической организацией украинское военизированное формирование.